В Судаке построят две площадки для сдачи ГТО стоимостью в миллион

В Судаке планируют построить две спортивные площадки для сдачи российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на общую сумму 1 млн 80 тыс. рублей (около 500 тыс. грн.). Об этом сообщила 30 мая глава подконтрольного Кремлю министерства спорта Крыма Елизавета Кожичева.

Кроме того, по ее словам, в Судаке планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, однако это возможно «при условии дополнительного финансирования».

В марте 2017 года в министерстве спорта подконтрольного России правительства Крыма заявили об игнорировании крымчанами зимнего российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В министерстве это связали с низкой информированностью населения местными властями.