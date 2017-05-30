Аксенов расскажет на форуме в Петербурге про экономику в условиях санкций

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня.

Как сообщает пресс-служба Аксенова, он расскажет на форуме об инвестиционной политике в условиях санкций.

«Эффективная инвестиционная политика является одним из ключевых условий устойчивого экономического роста и модернизации экономики. Для Крыма, который развивается в условиях блокад и санкций, благоприятный инвестиционный климат особенно важен», – говорится в сообщении.

Как сообщает российское агентство ТАСС, в рамках сессии форума Аксенов расскажет о работе свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму, а также о том, как «создать благоприятную деловую среду» для инвесторов.

Экономический форум в российском Санкт-Петербурге пройдет с 1 по 3 июня. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».