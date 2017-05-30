В России сообщают об аресте сторонников Навального

Суд в Казани арестовал троих активистов избирательного штаба Алексея Навального Искандера Гумербаева, Азата Шаймухаметова и Андрея Бояршинова на 12 суток.

Как сообщает 30 мая российская служба Радио Свобода, активистов признали виновными в нарушении правил проведения митинга. Также суд назначил каждому активисту по 35 часов обязательных работ по статье о неповиновении требованию полицейского.

14 мая активисты провели на площади Тукая в Казани несогласованный пикет, во время которого они установили агитационный «куб» в поддержку выдвижения Навального на пост президента России. Полицейские потребовали убрать куб, после чего задержали активистов.

Задержанные своей вины не признают, утверждая, что полицейские не дали им времени выполнить их требование.

Ранее суд арестовал еще двоих участников этого пикета, Азата Габдульвалеева и Альберта Абузарова.