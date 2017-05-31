В Севастополе депутата лишили полномочий из-за утаивания доходов

В Севастополе депутата лишили полномочий из-за непредоставления сведений о доходах. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Севастополя.
В ведомстве отмечают, что «депутат совета Терновского муниципального округа не представил в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
Прокуратура Балаклавского района внесла представление о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.
Имя депутата, не подавшего сведения о доходах, в ведомстве не сообщают. Комментариев депутата или его защиты на данный момент нет.
В апреле 2016 года подконтрольный России парламент Крыма принял закон, регламентирующий освобождение от должности лиц, замещающих государственные должности, в связи с утратой доверия.
Основанием для увольнения, согласно закону, в частности, является непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является чиновник. Увольнению также подлежат лица, не предоставляющие сведений о собственных доходах и доходах своей семьи.
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