Белый дом: Трамп и Меркель «хорошо ладят»

Белый дом похвалил отношения между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Это произошло через несколько часов после того, как американский президент раскритиковал Германию из-за торговли и обороны.

Представитель Белого дома Шон Спайсер 30 мая заявил, что Трамп и Меркель «хорошо ладят», и добавил, что президент США «очень уважает» канцлера Германии. «И он рассматривает не только Германию, но и остальную Европу как важного союзника США», – сказал Спайсер.

30 мая в Твиттере Трамп пожаловался на дефицит США в торговле с Германией. Он также еще раз предупредил Германию о необходимости увеличения расходов на оборону, чтобы поддержать альянс НАТО, и отметил, что ситуация будет меняться.

«У нас есть массивный дефицит в торговле с Германией, плюс они тратят гораздо меньше, чем они должны, на НАТО и армию. Это очень плохо для США, ситуация изменится», – написал президент США.

Заявление Трампа появилось после критики со стороны Германии по завершении первого официального зарубежного тура президента США, который, в частности, посетил саммит НАТО в Брюсселе и встречу «Группы семи» в Италии.

30 мая Ангела Меркель в Берлине заявила, что отношения Германии с США «чрезвычайно важны», но Берлин должен взаимодействовать с другими ключевыми государствами.

Канцлер также повторила свое заявление от 28 мая о том, что Европа «должна принимать свою судьбу в собственные руки» и стать «активным игроком в международных делах».

29 мая министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также раскритиковал Вашингтон, заявив о «недальновидной политике» администрации Трампа, что идет вразрез с интересами Европейского союза и «ослабляет Запад». На следующий день Габриэль выразил надежду на возвращение добрых отношений США и Германии.

«Это правда, что у нас сейчас сложная ситуация в отношениях между США и Германией. Однако США страшные и больше, чем нынешний конфликт, поэтому я думаю, что мы вернемся к добрым отношениям в будущем», – сказал он.

Во время своей первой зарубежной поездки Трамп не поддался на давление от союзников по G7 и не подписал декларацию о важности воплощения в жизнь климатического соглашения – обязательств, взятых в Париже в 2015 году. В своем Твиттере 27 мая Трамп заявил, что он примет окончательное решение о Парижском соглашении на следующей неделе.

На встрече НАТО 25 мая Трамп критиковал 23 членов альянса – в том числе Германию – которые не тратят 2 процента от валового внутреннего продукта на оборону.