Нараев: «в состав Ялтинского заповедника вернутся розданные Украиной земли»

Подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев уверен, что в состав Ялтинского горно-лесного заповедника вернут земли, которые до аннексии полуострова были переданы в частную собственность. Об этом он заявил 31 мая в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Вчера распоряжением Совета министров Крыма утвердили границы Ялтинского горно-лестного природного заповедника. Мы сознательно пошли на такой шаг – оставили в границах несколько участков, которые при Украине незаконно были переданы в частную собственность. У нас сегодня идут судебные процессы. Я не сомневаюсь, что мы добьемся истины, и вернем их обратно в состав заповедника», – сказал он.

В 2016 году подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев заявлял, что российские власти полуострова согласовали передачу в собственность Крыма четырех из семи объектов природно-заповедного фонда.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».