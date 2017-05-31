УЕФА передал Крыму партию футбольных мячей – КФС

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) передал в Крымский футбольный союз 760 футбольных мячей. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба КФС.

По словам российского руководителя детско-юношеского комитета КФС Геннадия Сапожникова, большая часть мячей будет передана детским командам, принимающим участие в детско-юношеской футбольной лиге Крыма.

«Сегодня от Детского фонда УЕФА мы получили 760 мячей для детского футбола, которые, в первую очередь, будут распределены между детско-юношеским командами, которые участвуют в детско-юношеской футбольной лиге Крыма. Также часть мячей мы передадим детским домам, спортивным школам и секциям в разных районах Республики Крым», – сказал Сапожников.

В пресс-службе добавили, что договоренность об оказании благотворительной помощи детскому футболу на полуострове была достигнута еще 10 марта 2017 года в ходе визита делегации КФС в штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне.

Пресс-служба Крымского футбольного союза (КФС) ранее сообщила, что УЕФА выделил 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. Однако на официальном сайте УЕФА нет информации о предоставлении денег на развитие футбола в Крыму.

Глава Херсонской области Андрей Гордеев заявил, что УЕФА выделит миллион евро Крымской и Херсонской федерациям футбола на развитие этого вида спорта.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.