В Севастополе заблокировали доступ ко «ВКонтакте» и «Одноклассникам»

Крымские СМИ 31 мая сообщают о том, что в Севастополе телекоммуникационная компания «Воля» заблокировала доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекс» и Mail.Ru.

Как сообщили Крым.Реалии местные жители, доступ к социальным сетям заблокировали утром 31 мая. Но с помощью анонимайзеров в «Одноклассники» и «ВКонтакте» можно зайти без проблем. В то же время у некоторых севастопольцев поисковая система «Яндекс» и сервис Mail.Ru работают в прежнем режиме.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий провайдера «Воля» по данному вопросу.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Это решение вызвало противоречивую реакцию. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине. В то же время в НАТО согласились с позицией Киева, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова.