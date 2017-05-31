Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе прошлой ночью обстреляли детский лагерь в селе Зеленый Гай Волновахского района Донецкой области. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Нацполиции Донецкой области.

«Следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции обследовала территорию и установила, что в помещении столовой повреждены три окна и еще столько же в корпусах №1 и 4. Пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

По данным полиции, во время обстрела на территории лагеря, кроме охранника, никого не было. Первый заезд детей в лагерь запланирован в июне.

На сайтах донецких боевиков об обстреле этого населенного пункта информации нет, зато в группировке «ДНР» утверждают, что украинская сторона накануне стреляла 65 раз. В штабе АТО ранее сообщили о 44 обстрелах со стороны пророссийских боевиков за минувшие сутки.

В конце марта участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном перемирии в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, что должно было начать действовать с 1 апреля. Однако обстрелы не прекратились, а стороны конфликта обвинили в этом друг друга.