В Крыму годами не используют закупленное оборудование – Счетная палата Крыма

В аннексированном Крыму часть предприятий и учреждений не ввела в эксплуатацию оборудование, закупленное в 2015 году. Об этом 31 мая сообщил подконтрольный Кремлю заместитель председателя Счетной палаты Крыма Алексей Тихомиров в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Бывает, производится закупка тех или иных товаро-материальных ценностей и оборудования, а оно потом лежит на складах, стареет. Почему? Потому что не готово помещение под установку этого оборудования или даже не готов персонал, для того чтобы эксплуатировать потом это оборудование», – рассказал Тихомиров.

По его словам, подобные преждевременные закупки представляют собой одну из основных в аннексированном Крыму проблем в плане неэффективного использования средств.

«Деньги потрачены, а никому это оборудование в данный момент не нужно. Бывает, вводится в эксплуатацию только через год, через два года. А некоторое оборудование до сих пор лежит, то, которое было закуплено в 2015 году, и на сегодняшний день еще не вводилось в эксплуатацию», – добавил он.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».