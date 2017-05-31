В Симферополе ожидаются плановые отключения электроэнергии

Подконтрольное Кремлю предприятие «Крымэнерго» сообщает о плановых отключениях электроэнергии в июне 2017 года в Симферополе.

«Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования в июне в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения электроснабжения согласно графику», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергообеспечение потребителей и попросили отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.

14 мая сообщалось, что «Крымэнерго» обнародовал график плановых отключений на июнь. Согласно графику, электроэнергию планируют выключать практически во всех районах полуострова.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.