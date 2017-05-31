На материковой Украине правозащитникам сложно получить разрешение на въезд в Крым – Печончик

Украинские правозащитники указывают на сложности при получении разрешения на въезд в аннексированный Крым для осуществления там своей рабочей деятельности.

Об этом 31 мая заявила председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик во время презентации доклада «Положение правозащитников на подконтрольных правительству территориях Украины: три года после Евромайдана», сообщает «Укринформ».

«Если говорить о свободе передвижения, то основной проблемой, по нашему мнению, является то, что украинское правительство существенно ограничило доступ иностранных правозащитников в Крым. Поскольку процедура, установленная на национальном уровне для того, чтобы иностранные правозащитники могли получить специальное разрешение на посещение Крыма и осуществление правозащитной работы там, является сложной, бюрократической и требует много времени, усилий», – сказала Печончик.

По ее словам, известны случаи, когда люди получали отказы в получении такого специального пропуска для осуществления правозащитной работы в аннексированном Крыму.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.