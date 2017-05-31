В Москве в суде начались прения сторон по иску миллиардера Усманова к Навальному

В России в Люблинском суде Москвы начались прения сторон по иску о защите чести и достоинства, который миллиардер Алишер Усманов подал к оппозиционному политику Алексею Навальному после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Как сообщает корреспондент российского бюро Радио Свобода, в начале заседания защита Навального попросила суд вернуться к стадии исследования доказательств, однако этот запрос был отклонен.

Накануне суд отклонил все ходатайства юристов ФБК, в частности требование вызвать в качестве свидетелей главу российского правительства Дмитрия Медведева и вице-премьера Игоря Шувалова. После этого защита Навального потребовала отвода судьи, но также получила отказ. Сам оппозиционер обвинил суд в нарушении «принципов состязательности процесса» и вновь заявил о финансовых махинациях Усманова.

Поводом для разбирательства стала публикация ФБК, в которой утверждается, что Усманов якобы подарил участок под Москвой фонду «Соцгоспроект». Председателем наблюдательного совета этой организации, как отмечается, является Илья Елисеев, однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева, которого фонд Алексея Навального обвинил в коррупции. Миллиардер Усманов подал иск к Навальному и записал два видеообращения, в которых назвал политика «преступником» и потребовал извинений.