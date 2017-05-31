В Ялте троллейбусы заменят не раньше 2018 года – «Крымтроллейбус»

В Ялте заменить новыми машинами подвижной состав троллейбусного парка смогут не раньше 2018 года. Об этом рассказала российский заместитель генерального директора «Крымтроллейбус» по эксплуатации Лариса Лисовская.

По словам Лисовской, сейчас на балансе Ялтинского троллейбусного парка находится 68 единиц подвижного состава. Из них самым новым троллейбусам «Богдан» – 5,7 лет, а самым старым «Шкода» – 34 года.

«Учитывая возраст подвижного состава, мы прорабатываем возможность их замены на новые комфортабельные машины с укороченным кузовом для узких ялтинских улиц», – цитируют Лисовскую «Новости Крыма».

Замгендиректора добавила, что в перспективе планируется запустить специальные троллейбусы с удлиненным автономным ходом, которые могут самостоятельно преодолевать расстояние до 20 км.

В ялтинском троллейбусном парке работает 148 человек, в том числе 67 водителей. Среднемесячная заработная плата по филиалу за 4 месяца 2017 года составила 31 тысяча рублей, водителей – 39,5 тысячи.

Ежедневно на линии работает 27 единиц транспорта, из них – 19 по городским и пригородным маршрутам и 8 троллейбусов по межгороду. В летний сезон, в случае повышения пассажиропотока, выпуск на линию по междугороднему маршруту увеличивается до 14 единиц подвижного состава.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.