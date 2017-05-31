Крымские власти сообщают о восстановлении доступа к российским сайтам

Подконтрольный Кремлю заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Максим Яковлев 31 мая утверждает, что на полуострове восстановлен доступ к российским сайтам.

«Ограничения, наложенные Украиной для своих граждан, больше никак не влияют на крымчан. Доступ к российским ресурсам в республике восстановлен», – цитирует Яковлева «Крыминформ».

Крымские СМИ 31 мая сообщали о том, что в Севастополе телекоммуникационная компания «Воля» заблокировала доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекс» и Mail.Ru. Местные жители подтвердили Крым.Реалии эту информацию.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Это решение вызвало противоречивую реакцию. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине. В то же время в НАТО согласились с позицией Киева, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова.