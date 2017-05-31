Свидетель: Чийгоз и Аксенов успокаивали митингующих 26 февраля 2014 года

В среду, 31 мая, на очередном заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по «делу Чийгоза» свидетель защиты рассказал, что обвиняемый Ахтем Чийгоз и нынешний подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов успокаивали митингующих 26 февраля 2014 года. Об этом в перерыве между заседаниями рассказал адвокат Николай Полозов.

«Свидетель видел Ахтема Чийгоза. Тот поднимал руки вверх, ладонями вперед, к митингующим. Свидетель однозначно интерпретировал эти жесты как призывы успокоить людей. Такие жесты он видел, что совершал Сергей Аксенов по отношению к пророссийским митингующим. Он пояснил, что подобные жесты понятны не только сторонникам Меджлиса, но и вообще всем присутствующим гражданам», – рассказал Полозов.

По его словам, в первой части судебного заседания был завершен допрос первого свидетеля защиты, а после перерыва продолжится допрос второго.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.