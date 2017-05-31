Журналисты: «Следком в Крыму ищет компромат на Константинова»

Крымская журналистка Елена Лысенко считает, что российские силовики в аннексированном Крыму ищут компромат на подконтрольного Кремлю спикера Государственного совета полуострова Владимира Константинова. Об этом она сказала в эфире Радио Крым.Реалии.

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Так журналистка прокомментировала аудиозапись, на которой якобы зафиксирован разговор между ставленницей Константинова, подконтрольной Москве главой Керченского горсовета Ларисой Щербулой, и предпринимателем, который дал взятку экс-мэру аннексированной Керчи Сергею Писареву.

«Эта пленка опубликована Талиповым (Александр Талипов, севастопольский общественник – КР), с разрешения Следственного комитета, который занимается делом Писарева и делом взятки. Вот этот предприниматель на самом деле с самого начала подставной. Сейчас просто копают под Константинова. Запись выложена с целью не столько дискредитировать Щербулу, а с целью дальнейших каких-то действий в отношении Константинова... Это уже война не керченская, а всекрымская», – считает Лысенко.

По словам крымской журналистки Елены Юрченко, нынешние российские власти аннексированной Керчи «плотно захватили коррупционные денежные потоки».

«Когда власть взяла Россия, люди были уверены, что будет какое-то очищение местной власти, городского совета, какие-то коррупционные схемы уйдут, и они все эти три года с изумлением наблюдают, что эти коррупционные схемы не то что не уходят, но только крепнут. Нынешние власти Крыма успешно уселись на потоки и продолжают ими руководить», – подчеркнула Юрченко.

Депутат подконтрольного Кремлю городского совета Керчи Андрей Круглов, который перед этим инициировал отставку главы горсовета Ларисы Щербулы до окончания следствия по делу экс-главы администрации Керчи Сергея Писарева, 29 мая заявил о давлении на депутатов, которые выступают за отставку Щербулы.

Как рассказал Круглов, его коллеги получают звонки с требованием поддержать действующего председателя горсовета Ларису Щербулу. Тем временем депутаты зарегистрировали проект решения сессии горсовета «Об удалении председателя Керченского городского совета в отставку».

Севастопольский общественник Александр Талипов 25 мая выложил аудиозапись, на которой, как он утверждает, зафиксирован разговор между главой керченского горсовета Щербулой и предпринимателем, который дал взятку экс-мэру аннексированной Керчи Сергею Писареву. На записи мужской голос говорит собеседнице, что «Сергей Николаевич без нее не примет решение о скидке по обозначенной сумме». Женский голос сообщает, что больше «не принимает решений по всему, что связано с этим», поскольку она «предана своему шефу». О чем конкретно идет разговор – не понятно.