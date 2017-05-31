В деле водителей с крымскотатарскими флагами нет состава правонарушения – активистка

В деле водителей, которые ехали с крымскотатарскими флагами в Бахчисарае 18 мая, отсутствует состав правонарушения. Об этом 31 мая в комментарии Крым.Реалии заявила крымская активистка Эмине Авамилева.

«То, что имело место 18 мая 2017 года, не являлось автопробегом и демонстрацией в форме автопробега. Потому что мои доверители в этот день традиционно пришли почтить память наших соотечественников, которые были незаконно депортированы в 1944 году. Таким образом каждый из крымских татар выражает свою собственную позицию по отношению к этой трагедии. Обозначить это, как «автопробег в форме демонстрации», ни в коем случае нельзя. В связи с этим мы полностью отрицаем свою причастность к тому административному правонарушению, которое вменяется моим доверителям, в частности, Умерову и Абдурефиеву», – отметила Авамилева.

Она добавила, что защита будет просить прекратить административное производство в отношении обвиняемых.

Накануне подконтрольный Кремлю суд Бахчисарая назначил штраф в размере 10 тысяч рублей (около 4600 тысяч гривен – КР) активисту Аметхану Юсупову, который ехал в автомобиле с крымскотатарским флагом. Суд в отношении остальных задержанных состоится позднее.

18 мая российская полиция Бахчисарая задержала пять машин с людьми, которые ехали с крымскотатарскими флагами, на водителей автомобилей составили протоколы.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминали трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.