Россия: суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве

В России Люблинский суд Москвы удовлетворил иск российского миллиардера Алишера Усманова к оппозиционному политику Алексею Навальному и обязал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) удалить фильм «Он вам не Димон», в котором бизнесмена обвиняют в даче взятки.

Как сообщает корреспондент российского бюро Радио Свобода, оппозиционер в суде заявил, что ФСК не собирается удалять фильм, и снова обвинил Усманова в коррупции.

В ходе прений сторон судья дважды отказала юристам ФБК, которые требовали вернуться к стадии исследования доказательств. При этом адвокат Усманова упрекнул Навального в том, что тот не предоставил достаточно фактов, свидетельствующих о причастности миллиардера к коррупции.

Рассмотрение иска началось накануне. Судья отклонила все ходатайства защиты Навального, включая просьбу истребовать данные с Росреестра и вызвать в качестве свидетеля главу российского правительства Дмитрия Медведева. После этого основатель ФБК обвинил суд в нарушении «принципов состязательности процесса».

Алишер Усманов подал в суд на Навального в связи с публикацией фильма-расследования, в котором утверждается, что бизнесмен в качестве взятки передал подконтрольным Медведеву структурам особняк стоимостью около 5 миллиардов рублей. Сам миллиардер на заседание не явился. Ранее он опубликовал видеообращения к Навальному, в которых потребовал от оппозиционера извинений.