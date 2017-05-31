Аксенов поручил подчиненным за две недели разобраться с самостроями в Крыму

Подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов дал российским муниципалитетам полуострова две недели на то, чтобы разобраться с самостроями. Об этом 31 мая Аксенов заявил в ходе совещания с российскими главами администраций Крыма, сообщает «Крыминформ».

«Две недели времени – вы докладываете с вытекающими последствиями, с наказаниями всех, кого только возможно. Определиться надо. Архитекторы есть, которые могут сказать, что нам этот объект нужен – он не противоречит (нормам законодательства соседней России – КР), а этот – не нужен. Или вообще нет ни одного человека, ни в одном районе, который хоть какую-то имеет позицию? Или главная позиция одна – голову в песок, чтобы никого не видеть», – сказал Аксенов.

Ранее назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов попросил крымчан писать ему личные сообщения при выявлении фактов нарушения градостроительного, природоохранного и земельного российского законодательств при возведении капитальных объектов.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.