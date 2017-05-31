Суд в Крыму 2 июня рассмотрит меру пресечения Андрею Захтею – адвокат

В подконтрольном Кремлю Киевском районном суде Симферополя 2 июня состоится судебное заседание по продлению серы пресечения Андрею Захтею, которого вместе с Евгением Пановым обвиняют в подготовке «диверсий» на территории аннексированного Крыма.

Об этом сообщил адвокат Захтея Алексей Ладин. По его словам, судебное слушание начнется в 14 часов 30 минут.

В конце мая адвокат Ладин направил жалобу в подконтрольный Кремлю Севастопольский гарнизонный военный суд на отказ российского Следственного комитета возбуждать дело по факту пыток по отношению к его подзащитному Андрею Захтею.

По версии следствия, Панов и Захтей были в группе «диверсантов», которая пробралась с материковой части Украины в Крым через озеро Сиваш, чтобы совершить теракты. В результате их захвата у поселка Суворино, где находился тайник с вещами, погибли два российских офицера.

ФСБ утверждает, что Евгений Панов и Андрей Захтей признали вину, однако обвиняемые направили в прокуратуру обращение, где рассказали, что «признательные показания» следствие выбивало у них с помощью пыток на протяжении нескольких дней. Захтей работал в Крыму таксистом; Панов утверждает, что пытался въехать на полуостров через пограничный пункт с соблюдением требований обеих сторон, однако был задержан сотрудниками ФСБ.

10 августа ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа 2016 года в аннексированном Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в Крым.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их «провокацией» российских спецслужб.