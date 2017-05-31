Крымскую легкоатлетку Ребрик допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Крымскую легкоатлетку, метательницу копья Веру Ребрик, допустили до участия в международных стартах в нейтральном статусе. Об этом 31 мая сообщает сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Международная ассоциация легкоатлетических федераций одобрила заявки всего трех легкоатлетов для выступления на международных стартах в нейтральном статусе. Вера Ребрик (метание копья), Вера Рудакова (400 м с/б) и Ксения Аксенова (400 м) получили сегодня индивидуальные допуски от ИААФ для выступления на международных стартах в нейтральном статусе», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что заявки 28 легкоатлетов были отклонены.

После аннексии полуострова Россией легкоатлетка Крыма Вера Ребрик решила поменять гражданство. Чемпионка Европы заявила, что отказалась выступать за Украину «из-за безвыходной ситуации». Национальный олимпийский комитет Украины запретил Вере Ребрик выступать на Олимпиаде под российским флагом.