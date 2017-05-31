Радио Крым.Реалии: Украинская культура и Кремль

В среду 31 мая в вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о том, за что в Москве судят бывшего директора Библиотеки украинской литературы в Москве Наталью Шарину? Как Кремль воспринимает украинскую культуру? Почему Москва настаивает на нарушении прав русскоязычного населения в Украине, при этом не предоставляет украинцам в России возможностей развивать собственную культуру?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с корреспондентом информационного агентства УНИАН в Москве Романом Цымбалюком и российским философом Игорем Чубайсом.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.