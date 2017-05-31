Министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба министерства.

«У министра был разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует», – заявил госсекретарь МИП Украины Артем Биденко, добавив, что сейчас Юрий Стець находится на больничном.

В пресс-службе, добавили, что функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джеппар.

14 января 2015 года Кабмин Украины принял постановление «Вопросы деятельности Министерства информационной политики Украины», в соответствии с которым было создано министерство информационной политики Украины.

2 декабря 2014 года, в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины «О формировании состава Кабинета Министров Украины», Юрий Стець был назначен на должность министра информационной политики Украины.