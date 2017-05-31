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Новости

Власти Москвы отказали Навальному в шествии по Тверской 12 июня

Мэрия столицы России Москвы не согласовала шествие 12 июня по Тверской улице, заявку на которое подал оппозиционный политик Алексей Навальный.

Как сообщает российский Интерфакс, отказ связан с тем, что 12 июня на Тверской запланированы акции в честь дня России.

Мэрия российской столицы предложила Навальному два альтернативных варианта: по улице Перерва или проспекту академика Сахарова.

Организаторы акции планировали провести шествие от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, где запланирован митинг. Заявленное число участников акции – до 15 тысяч человек.

О планах провести акцию 12 июня – в День России – Алексей Навальный сообщил еще в апреле. Митинги в этот день запланированы во многих городах России.

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