СБУ запретила въезд в Украину Бабкиной, Ярмольнику, Михалкову и Задорнову

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину ряду российских культурных деятелей, среди них – Надежда Бабкина, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Станислав Говорухин, Ирина Алферова, Михаил Задорнов.

Об этом сообщила 31 мая общественная организация «Отпор» на своей странице в Facebook со ссылкой на ответ СБУ.

В апреле 2017 года российская певица Лолита Милявская не смогла попасть в Украину. Как впоследствии оказалось, ей на три года запретили приезжать в страну из-за «нарушения ей законодательства Украины и посещения оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска».

Осенью прошлого года, как сообщала народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ольга Червакова, СБУ запретила въезд в Украину около 140 российским деятелям культуры.