Общественники назвали проект генплана Севастополя «неприемлемым»

Правление региональной общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» (УНКОС) назвало российский проект генерального плана города «неприемлемым и вызывающим социальную напряженность».

Об этом речь идет в заявлении правления УНКОС от 31 мая, текстом которого располагают Крым.Реалии.

«Особое беспокойство людей вызвали намерения архитекторов и чиновников изменить целевое назначение земли в микрорайонах частного сектора и превратить зоны индивидуальной застройки на зону малоэтажной или многоэтажной застройки. Тысячи жителей Севастополя почувствовали, что их дома оказались под угрозой сноса, а земельные участки под угрозой изъятия», – говорится в документе.

При этом правление УНКОС отмечает: «Поскольку в настоящее время нет четких и прозрачных механизмов соблюдения прав собственности в таких случаях, и равноценного обмена домов, подлежащих сносу, на соответствующую равноценную жилую площадь, в городе начала расти социальная напряженность. Непонятен также механизм справедливого обмена земельных участков возле домов, подлежащих сносу, на иную недвижимость или деньги».

Изучив проблему, правление УНКОС предложило архитекторам и должностным лицам всех уровней руководствоваться «эволюционным принципом» развития частного сектора, «когда старые одноэтажные частные дома выкупают по рыночной цене и на их месте строят современные двух-трехэтажные особняки».

В то же время, по мнению общественников, «попытки принудительного сноса частных индивидуальных домов на основании сфальсифицированных документов генерального плана являются неприемлемыми и вызовут сопротивление со стороны местных жителей».

27 мая около на митинге в Севастополе потребовали отзыва представленного проекта генплана города и выразили недоверие российским правительству и парламенту города.