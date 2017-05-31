«Нафтогаз»: Стокгольмский арбитраж отклонил требования «Газпрома» по принципу «бери или плати»

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) отклонил требование российского газового монополиста «Газпрома» в Украину по принципу «бери или плати», сообщает «Нафтогаз Украины».

«Требования Газпрома по «бери или плати» полностью отклонены», – говорится в сообщении. По этому принципу Украина должна ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа, или даже не покупая, оплачивать его стоимость.

Кроме того, по данным украинской компании, суд 31 мая удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре цены на газ с учетом рыночных условий и полностью отменил запрет на реэкспорт газа.

В «Газпроме» заявили, что получили решение арбитража, которое составляет 790 страниц, и анализируют его.

В октябре 2014 года компания «Нафтогаз Украины» обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации в связи с недостаточными объемами прокачки.

Перед этим «Нафтогаз» подал иск по цене газа на российскую компанию «Газпром» в арбитражный суд в Стокгольме.

В 2016 году председатель украинской компании Андрей Коболев оценил сумму претензий «Нафтогаза» с российским «Газпрома» в 30 миллиардов долларов.

В то же время российский «Газпром» подал в Стокгольмский арбитражный суд три иска против «Нафтогаза» на общую сумму более 23 миллиардов долларов.