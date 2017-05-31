Умер кардинал Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар

Кардинал Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает 31 мая пресс-центр УГКЦ.

О причинах смерти не сообщается.

Любомир Гузар возглавлял УГКЦ в 2005-2011 годах, был одним из участников инициативной группы «Первого декабря».

Епископ Любомир Гузар родился в 1933 году во Львове, там он закончил народную школу и первый класс гимназии. В 1944 году семья вынуждена была покинуть Украину. Сначала его семья проживала в Европе, а в 1949 году переехала в США. В 1993 году он вернулся в Украину.