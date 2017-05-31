Постпред Порошенко в АРК рассказала наблюдателям ОБСЕ о ситуации в Крыму

В Херсоне 31 мая постоянный представитель президента Украины в АРК Наталья Попович встретилась с руководителем группы наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе специальной мониторинговой миссии в Украине Питером Чилверзом.

Как сообщает пресс-служба ведомства, стороны обсудили ситуацию с нарушением прав и свобод граждан в аннексированном Россией Крыму и Севастополе, а также невыполнение Россией промежуточного решения Международного суда ООН по делу «Украина против России».

«Значительное внимание стороны уделили вопросам реализации государственной политики в отношении внутренне перемещенных лиц и права граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории на безвизовые поездки в страны ЕС с 11 июня 2017 года», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что Наталья Попович ознакомила Питера Чилверза с результатами мониторинга Представительства по вопросу получения жителями Крымского полуострова украинского образования по дистанционной форме обучения.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».