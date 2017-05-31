В Крыму убыточным коммунальным предприятиям с 1 июня отключат свет и воду – Аксенов

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что убыточным коммунальным предприятиям с 1 июня отключат электроснабжение. Об этом шла речь на совещании 31 мая, сообщает пресс-служба крымского правительства.

На совещании Аксенову доложили, что ситуация на коммунальных предприятиях Крыма ухудшается, а задолженность погашена только в Сакском районе.

Сергей Аксенов сообщил, что в отношении предприятий, где не приняты меры по реорганизации, применят «радикальные меры».

«С 1 июля текущего года отключим на этих МУПах электроэнергию, а также прекратим поставки воды. Прошу министерство финансов республики Крым предложить финансовые меры, в числе которых и прекращение перечисления поддержки из республиканского бюджета – в случае если не предпринимаются шаги по погашению долгов и реорганизации предприятий. Видят, что задолженность нарастает, и продолжают свое дело – такая ситуация неприемлема», – сказал Аксенов.

В Саках 26 работникам коммунального предприятия МУП «КП Уют» задолжали за полгода зарплаты в размере 620 тысяч рублей (около 290 тысяч гривен). В два раза меньше – задолженность работникам водоканала в Армянске. Сообщения о долгах коммунальщикам поступают и из других регионов полуострова.