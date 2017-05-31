Афганистан: число жертв взрыва возросло до 90, сотни людей ранены

Правительство Афганистана сообщило, что число погибших в результате мощного взрыва в центре Кабула 31 мая достигло 90. По сообщению, 400 человек были ранены.

По данным властей, среди жертв есть много женщин и детей. Взрыв прогремел в дипломатическом квартале столицы Афганистана во время утреннего часа пик. В результате взрыва в домах далеко от места происшествия вылетели стекла, а в небе был виден черный дым.

По данным полиции Кабула, взрывчатка была спрятана в автоцистерне, что взорвалась у немецкого посольства в районе Вазир Акбар Хан, где расположены иностранные посольства и президентский дворец.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал нападение «военным преступлением».

Атака произошла в ходе так называемого ежегодного «весеннего наступления» талибов.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение. Похожие атаки в прошлом совершали группировки «Талибан» и «Исламское государство».