Пресс-служба Усманова: удалять весь фильм «Он вам не Димон» не надо

Представители российского миллиардера Алишера Усманова заявили, что оппозиционер Алексей Навальный обязан удалить лишь фрагменты расследования «Он вам не Димон», а не весь фильм. По словам адвокатов бизнесмена, именно такое решение в среду вынес Люблинский суд Москвы. Они отметили, что удалению подлежат те фрагменты, которые порочат Усманова, сообщает издание «Медуза».

Российский Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в марте 2017 года опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости главы правительства России Дмитрия Медведева. В расследовании, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным премьер-министру структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей.

В мае Усманов подал в суд на Навального. 31 мая иск бизнесмена был удовлетворен. СМИ сообщали, что судья, оглашая свое решение, обязала оппозиционера целиком удалить расследование «Он вам не Димон». ФБК намерено обжаловать решение суда. Сам Навальный заявил, что он не будет удалять фильм. «Это исключается полностью», – заявил политик.

Текст решения по иску Усманова суд должен передать сторонам в течение пяти дней.