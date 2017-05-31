Суд в Бахчисарае перенес слушание дел двух водителей с крымскотатарскими флагами

В подконтрольном Кремлю Бахчисарайском районном суде в среду, 31 мая, рассмотрели административные дела в отношении Сервера Умерова и Ибраима Абдурафиева, которых задержали 18 мая с крымскотатарскими флагами. Об этом сообщают крымские правозащитники в Фейсбуке.

«В связи с тем, что защита крымских татар требовала допроса «свидетелей», а именно – сотрудников ДПС, остановивших их, суд перенес заседание на 8 июня», – говорится в сообщении.

Накануне подконтрольный Кремлю суд Бахчисарая назначил штраф в размере 10 тысяч рублей (около 4600 тысяч гривен – КР) активисту Аметхану Юсупову, который ехал в автомобиле с крымскотатарским флагом. Суд в отношении остальных задержанных состоится позднее.

18 мая российская полиция Бахчисарая задержала пять машин с людьми, которые ехали с крымскотатарскими флагами, на водителей автомобилей составили протоколы.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминали трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.