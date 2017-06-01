Похороны кардинала Любомира Гузара состоятся 5 июня – УГКЦ

Похороны кардинала Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара состоятся в ближайший понедельник, 5 июня. Об этом сообщает сайт УГКЦ.

«Архиерейская Божественная литургия с чином похорон Блаженнейшего Любомира состоится в понедельник, 5 июня 2017, 11:00 в патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве», – говорится в сообщении.

Сегодня глава УГКЦ Святослав Шевчук сделает официальное заявление по поводу смерти Любомира Гузара.

Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни после тяжелой болезни. Он возглавлял УГКЦ в 2005-2011 годах, позже передал управление церковью Святославу Шевчуку. Гузар был не только проводником греко-католиков Украины и мира, но и выдающимся общественным деятелем и философом.

Сегодня во Львове, где родился Любомир Гузар, объявлен день траура.