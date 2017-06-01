Ремонт дороги Судак – Новый свет обещают начать этим летом

Ремонтные работы на автодороге Судак – Новый Свет планируется начать в июле текущего года. Об этом сообщили в подконтрольном Кремлю Министерстве транспорта Крыма.

«Работы будут проводиться без закрытия дороги для движения транспортных средств. Окончание работ запланировано на сентябрь», – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что по поручению назначенного Москвой главы Крыма Сергея Аксенова дорожные службы будут проводить регулярный мониторинг состояния дороги и движения транспорта.

Эта дорога – единственный путь, соединяющий поселок Новый Свет с Судаком, по ней ежедневно ездят жители поселка. Она находится в аварийном состоянии. В апреле 2017 года жители Нового Света написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой отремонтировать дорогу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».