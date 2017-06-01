Турецкий военный вертолет разбился у границы с Ираком, 13 человек погибли

В результате аварии турецкого военного вертолета 31 мая у границы с Ираком погибли 13 человек.

Сообщается, что авария произошла в пограничной провинции Ширнак, где турецкие войска участвуют в операциях против курдских боевиков. Но, согласно заявлению военных, авария произошла из-за того, что вертолет AS-532 Cougar врезался в высоковольтную линию электропередач вскоре после взлета с военной базы.

По данным информагенции DHA, на борту была делегация, возглавляемая генерал-майором, что осматривала регион Сеноба. По сообщениям других СМИ, на борту было еще шесть офицеров.

По данным турецких СМИ, руководство Минобороны и правительства отправились из Анкары в район крушения вертолета.