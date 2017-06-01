Трамп планирует объявить решение об участии США в Парижском соглашении по климату

Президент США Дональд Трамп планирует объявить 1 июня свое решение об участии страны в Парижском соглашении по климату. Об этом он сообщил 31 мая на странице в Твиттере.

«Я объявлю свое решение по климату в четверг в 15:00 (22:00 по Киеву)», – сообщил Трамп.

Источники в Вашингтоне 31 мая сообщили, что Трамп, скорее всего, выйдет из глобального соглашения, подписанного 195 странами, что натянет еще больше отношения США с партнерами и поставит Вашингтон в ряд с Сирией и Никарагуа, не участвующими в сделке.

«Я слышал от многих людей о двух путях», – сказал Трамп в Белом доме 31 мая, комментируя намерения о климатическом соглашении.

Трамп, который ранее обещал вывести США из договора, отказался подтвердить приверженность соглашению на саммите G7 в Италии в минувшие выходные. В заключительной декларации саммита «Группы семи» наиболее экономически развитых стран все, кроме США, отметили важность воплощения в жизнь климатического соглашения – обязательств, взятых на себя в Париже.

На фоне возможного выхода США из соглашения о климате европейские лидеры заявили, что Китай и Европейский союз будут искать 2 июня пути, как поддержать соглашение.

Руководители десятка крупных корпораций, в частности ExxonMobil, Apple, Dow Chemical, Unilever и Tesla, обратились с призывом к властям США не выходить из сделки. В то же время некоторые руководители угольных и энергетических компаний придерживаются противоположного мнения.

Ранее Дональд Трамп во время своей избирательной кампании назвал прогнозы ученых относительно угрожающего изменения климата Земли «произволом». Также он заявлял, что соглашение обходится экономике США в триллионы долларов и тысячи рабочих мест, давая при этом «не слишком ощутимую выгоду».