В Крыму сообщают о старте «Детской Новой волны»

В аннексированном Крыму в детском лагере «Артек» стартовал финал X конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна». Об этом сообщают крымские СМИ.

Перед участниками и зрителями «Детской Новой волны» выступил назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов.

«За последние три года «Артек» радикально изменился в лучшую сторону… благодаря нашему президенту и его личному контролю, благодаря команде, которая здесь работала, Алексею Анатольевичу Каспржаку (гендиректор лагеря – КР), коллективу. А конкурс в первую очередь проводится благодаря организаторам. В жюри сидят уважаемые люди, известные всему миру. Для нас это большая честь», – цитирует Аксенова «РИА Крым».

Конкурс «Детская Новая волна» проходит в «Артеке» с 2010 года. Отборочные туры проводятся по округам стран-участниц, затем лучшие из лучших выступают в финале в Крыму, отмечает издание.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».