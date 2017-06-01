В аннексированном Крыму фигуранта «дела украинских диверсантов» Владимира Присича приговорили к 3 годам лишения свободы. Об этом 1 июня сообщает Крымская правозащитная группа.

Как сообщается, уголовная статья, по которой осудили Присича, не имеет ничего общего с «делом украинских диверсантов». В приговоре, копией которого располагает Крымская правозащитная группа, сказано, что Владимир Присич признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК России (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Выступая в суде с последним словом, Присич заявил, что все обвинения в хранении и транспортировке наркотиков сфабрикованы ФСБ. Присич заявил суду, что наркотики ему подкинули и вынудили подписать протокол с признаниями, чтоб избежать более серьезного обвинения в шпионаже.

О том, что Владимир Присич – четвертый фигурант «дела украинских диверсантов», сообщала Крымская правозащитная группа в ноябре 2016 года. Но тогда его судьба была точно не известна адвокатам.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб.

12 августа на сайте российского телеканала РЕН-ТВ появилось видео допроса украинца Евгения Панова, в ходе которого он признается во всем, что ему инкриминирует ФСБ. Позже правозащитники заявляли, что на теле задержанного обнаружили следы пыток.