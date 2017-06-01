Клинтон: команда Трампа «направляла» Россию по вмешательству в выборы в США

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон 31 мая заявила, что команда Дональда Трампа дала «направление» власти России в ее попытках повлиять на прошлогодние выборы в США.

«Я беру на себя ответственность за все принятые мной решения, но проиграла я не поэтому... Русские не могли знать, как лучше превратить эту информацию в оружие, если их не направляли», – сказала Клинтон.

По ее мнению, хакеры от России «руководствовались американцами и руководствовались людьми, у которых есть опрос и данные».

«Мы получаем много информации о всех контактах между должностными лицами кампании Трампа и его сотрудниками с русскими до, во время и после выборов», – сказала она.

Соответствующие комментарии Хиллари Клинтон появились после того, как президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обвинили демократов в распространении «фейковых новостей» о вмешательстве России в выборы в США.

Россия неоднократно отрицала любое вмешательство в выборы в США. Президент США Дональд Трамп также называл скандалы вокруг контактов представителей нынешней американской власти с Кремлем «охотой на ведьм».