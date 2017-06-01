Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за скорейшее введение визового режима с Российской Федерацией. Об этом он заявил 1 июня в Киеве.

«Я считаю, что этот вопрос не просто назрел, а перезрел. Его необходимо реализовать как можно быстрее – тем лучше для страны», – цитирует Турчинова украинский «Интерфакс».

«У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке необходимо выстраивать границу, которая защитит цивилизацию от агрессии Российской Федерации, от проникновения гибридных провокационных технологий России на Запад и именно Украина стала на пути России – наверное, это наша историческая миссия», – пояснил он.

Турчинов отметил, что, если решение о введении визового режима с Россией будет принято Верховной Радой, меры по его реализации должен разработать украинский Кабмин.

В 2016 году Верховная Рада Украины так и не вынесла этот законопроект на голосование. 22 мая 2017 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что для введения визового режима с Россией необходимо провести политические консультации и согласовать законопроект со всеми фракциями.

В Кремле возможное введение Киевом визового режима прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что это, в первую очередь, ударит по украинским гражданам.

Песков добавил, что Россия пока не решила, как будет реагировать в случае введения Украиной виз для россиян.