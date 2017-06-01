Треть россиян считает, что родители имеют право бить подростков – опрос

Треть россиян убеждены, что родители имеют право физически наказывать подростков, это 32% опрошенных. Такие данные приводит 1 июня российский «Интерфакс» со ссылкой на исследования «Левада-Центра». 62% – против физических наказаний.

Согласно результатам опросов, большинство россиян (77%) в целом положительно относятся к тому, чтобы дети и подростки работали в свободное от учебы время, получая за это зарплату, против выступают 18%. Но при этом 24% граждан России считают, что родители подростка 13-14 лет имеют право забирать заработанные им деньги в общий семейный бюджет. Противоположного мнения придерживаются 57% участников опроса.

54% опрошенных убеждены, что имеют право просматривать личную переписку подростка в возрасте 13-14 лет, его личные вещи, содержимое его карманов, 41% – против этого.

Опрос был проведен 19-22 мая среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России.