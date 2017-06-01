В Турции приняли первых украинцев, которые воспользовались правом въезда по ID-карте – посольство

В Посольстве Украины в Турции 1 июня сообщили о приеме первых граждан Украины, которые прибыли в страну не с зарубежными, а с внутренними паспортами в виде ID-карты. Об этом говорится в сообщении посольства на странице в Фейсбуке.

«Сегодня встретили первых туристов из Украины, приехавших в Турцию по ID-карте. Поздравляем!», – говорится в сообщении.

В консульской службе МИД Украины добавили, что с 1 июня 2017 года украинцы могут въезжать в Турцию и находиться там 90 дней (со 180) нa основании внутреннего паспорта в форме ID-карты.

20 мая Турция утвердила безвизовые поездки для украинцев с ID-картами. Соглашение между Киевом и Анкарой предусматривает, что граждане Украины и Турции могут въезжать и находиться в течение 90 дней на территории стран без загранпаспортов – с национальными паспортами со встроенным чипом.

С 1 января 2016 года в Украине начали выдавать внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты. Действующее законодательство не предусматривает принудительной замены бумажных внутренних паспортов граждан на пластиковые ID-карты с электронным чипом.