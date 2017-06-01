Полонский: крымские операторы отказались от украинского интернет-трафика

Власти аннексированного Крыма приняли решение полностью отказаться от интернет-трафика материковой Украины. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский.

Он отметил, что «блокировка ресурсов была исключительно техническим моментом, связанным с тем, что часть крымских провайдеров использовали украинский интернет-трафик».

«Теперь они уже переключились на наши российские сети, поэтому этот вопрос снят. Это была чисто техническая история. Провайдеры переключились на российский трафик, и проблема снялась», – рассказал Полонский «РИА Крым».

Ранее исполняющий обязанности руководителя подконтрольного Кремлю главного управления информатизации и связи Севастополя Владимир Георгиу пояснил блокировку социальной сети «ВКонтакте» покупкой интернет-трафика на материковой Украине.

Крымчане 31 мая сообщили о том, что в Севастополе телекоммуникационная компания «Воля» заблокировала доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекс» и Mail.Ru.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее введение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лица – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Это решение вызвало противоречивую реакцию. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине. В то же время в НАТО согласились с позицией Киева, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова.