В Керчи закрыли свалку, мусор хотят возить в Багерово, но местные жители против

В Керчи 1 июня сообщают о закрытии полигона твердых бытовых отходов. Мусор из города намерены вывозить в Ленинский район, сообщают местные СМИ.

Заместитель главы подконтрольной Кремлю администрации Керчи Николай Зотов сообщил, что закрытие городской свалки «связано с реализацией республиканской схемы обращения с отходами, принятой 12 января этого года». По словам керченского чиновника, законодательство соседней России запрещает размещать полигоны бытовых отходов в границах населенных пунктов.

«На территории Ленинского района есть два действующих полигона в соответствии со схемой: в Ленино и в Багерово. Кроме того, в Багерово МУП «Управление ЖКХ» Ленинского района организовало сортировочный комплекс, который будет принимать на сегодняшний день наши отходы. Мы предварительно договорились о том, чтобы принимать в Багерово наши отходы по цене, которая равна тарифу на прием ТКО на нашем полигоне», – цитирует Зотова сайт «Керчь – мой город».

Власти Керчи уверяют, что тариф за вывоз мусора для населения не изменится. Также они обещают начать рекультивацию полигона в 2017 году, деньги на эти цели ждут из российского бюджета.

В то же время, жители поселка городского типа Багерово не приветствуют решение властей вывозить туда мусор из Керчи. Как сообщают местные журналисты, на свалке, где размещена сортировочная станция, нет гидроизоляции, и выпадающие на площадку осадки будут отравлять водоносные горизонты. Жители Багерово обещают жаловаться в прокуратуру.

Официальных заявлений подконтрольных Кремлю властей Керчи и Ленинского района по поводу закрытия полигона в Керчи на данный момент нет.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.