ЕСПЧ признал правовую позицию Украины по иску против России за действия в Крыму – Петренко

Европейский суд по правам человека признал правовую позицию Украины по первому иску страны к России, за нарушения прав человека в аннексированном Крыму. Об этом сказал 1 июня министр юстиции Украины Павел Петренко на пресс-конференции в Киеве.

Министр юстиции назвал это «хорошей новостью».

«Мы анонсировали, что Украина подаст правовую позицию с доказательствами, фактами, которые опровергают лживые комментарии России о том, что Европейский суд не имеет права и юрисдикции слушать первое дело. Европейский суд по правам человека официально подтвердил принятие нашей правовой позиции по первому делу «Украина против России» по фактам нарушения прав человека в Крыму», – сказал Петренко.

Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков по действиям России в Крыму и на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».