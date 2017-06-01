Севастопольский бизнесмен и политик Олег Николаев намерен участвовать в выборах губернатора

Глава севастопольского отделения российской «Партии Роста» Олег Николаев намерен принять участие в выборах на пост губернатора Севастополя. Об этом Николаев сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«На сегодняшний день я могу сказать, что готов участвовать в предстоящей избирательной кампании. Партия не приняла еще окончательного решения по моему выдвижению. Этот вопрос сейчас обсуждается, и если решение будет принято, я готов приступить к работе по преодолению муниципального фильтра», – отметил он.

В то же время политик утверждает, что со стороны действующего врио губернатора города Дмитрия Овсянникова исходит давление на муниципальных депутатов с целью заблокировать его участие в избирательной гонке как независимого кандидата в губернаторы.

«У меня есть информация, что с муниципальными депутатами уже проводится соответствующая работа, чтобы не допустить моего участия в выборах. На сегодняшний день, насколько мне известно, кроме Овсянникова будет выдвинуто несколько «фэйковых» кандидатов. Это будет Евгений Дубовик (партия «Справедливая Россия» – КР) и Илья Журавлен (ЛДПР – КР) и, может быть, кто-то от КПРФ. Они подписи муниципалов точно соберут, потому что об этом уже существует договоренность», – добавил Николаев.

Комментариев Дмитрия Овсянникова, а также представителей других политических сил Севастополя по этому поводу пока что нет.

Крым.Реалии пытаются узнать их мнение на этот счет.

Выборы губернатора Севастополя состоятся в единый день голосования – 10 сентября 2017 года. В этот же день в городе пройдут довыборы одного депутата российского Законодательного собрания города.

В сентябре 2016 года Олег Николаев принимал участие в выборах в Государственную думу России, но потерпел поражение, уступив кандидату от «Единой России» Дмитрию Белику.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».