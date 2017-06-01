Российский оппозиционер Явлинский запустил видеопроект, посвященный Крыму

Лидер российской оппозиционной политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский запустил видеопроект «А Крым наш?», в котором планирует рассказать о путях решения проблемы Крыма и об отношениях России и Украины.

Первый видеоролик проекта был опубликован 31 мая, в день 20-летия подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной.

В ролике Явлинский напомнил, что в этом документе Россия в лице президента Бориса Ельцина признала государственную границу Украины и принадлежность ей Крыма. Позже, в 2000-е соответствующие двухсторонние документы подписал и президент России Владимир Путин. В 2008 году Путин признавал, что никаких территориальных претензий у России к Украине нет, отметил Явлинский.

По его словам, вопрос о Крыме – это «вопрос, будут ли верить России в международных делах и во внутренних. Явлинский считает, что «возвращение к этому вопросу – это признак политической силы, это признак умения исправлять ошибки».

«Даже после всего случившегося надо искать и находить пути возвращения к миру, и прежде всего с Украиной», – отметил он.

Ранее сообщалось, что Григорий Явлинский призвал руководство России «исправить политическую ошибку» с Крымом и решить эту проблему в соответствии со всеми международно-правовыми нормами.

В сентябре 2016 года оппозиционный политик заявил, что для России воевать с Украиной – это «абсолютный и законченный позор».

В феврале того же года делегаты съезда «Яблока» избрали Явлинского кандидатом в президенты России от этой партии. Партия также заявила о «необходимости признания (Россией – КР) суверенитета Украины в границах 2013 года».

В июле 2016 года делегаты съезда «Яблока» утвердили новую программу партии к выборам в Госдуму, в которой говорилось, что «Крым принадлежит Украине, его аннексия незаконна и должна быть отменена».

Вместе с тем, в партии «Яблоко» считают, что «возможное решение проблемы Крыма – проведение международно признаваемого референдума, полностью соответствующего украинскому законодательству и международно-правовым нормам, под объективным международным контролем».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».