В суде по «делу Чийгоза» свидетели защиты опровергают обвинения – Полозов

В четверг, 1 июня, на очередном заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по «делу Чийгоза» свидетели рассказали, что обвиняемый не призывал участников митинга 26 февраля 2014 года к противоправным действиям. Об этом по результатам заседания первой части суда рассказал адвокат Николай Полозов.

«Свидетель видел, как пророссийские митингующие пытались отнимать, даже отняли, как минимум один флаг у проукраинских митингующих. Свидетель видел Ахтема Чийгоза, который подошел к нему вначале мероприятия, поздоровался, однако свидетель не видел, чтобы Ахтем Чийгоз призывал к каким-либо насильственным действиям, совершал какие-либо противоправные действия», – отметил адвокат.

Второй свидетель защиты показал, что являлся членом Бахчисарайского регионального меджлиса, однако накануне событий Чийгоз с ним не связывался, никаких собраний не проводил.

«Утром 26 числа он (свидетель – КР) со своим другом Эрвином Ибрагимовым, который в настоящее время похищен и до сих пор не найден, и российские власти не предпринимают никакие усилия, чтоб его найти. Выехал в Симферополь, когда он приехал к зданию Верховной Рады, он обнаружил, что помимо митинга в поддержку территориальной целостности Украины, проводится еще одно массовое мероприятие с другими политическими взглядами – это были пророссийские митингующие, они находились в правой части внутреннего двора», – добавил о свидетельствах Полозов.

После перерыва судебное заседание продолжится.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.